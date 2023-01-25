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    Тогызкумалак и асык ату могут включить в виды спорта, финансируемые государством

    25 Января 2023, 15:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов предложил рассмотреть включение в финансируемые государством виды спорта тогызкумалак и асык ату, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Стоит задача по развитию национальных видов спорта. На сегодняшний день национальными видами спорта занимаются более 500 тысяч граждан страны. Это очень хорошо. Но нужно развивать дальше. Перед нами стоит задача популяризации традиционного спорта среди детей и правильного воспитания нашего поколения. В этих целях на уроках физической культуры в организациях образования введен обязательный компонент по национальным видам спорта. Казахская борьба вошла в число спортивных секций, финансируемых в рамках государственного спортивного заказа. Также поступают предложения по включению в этот список тогызкумалак и асык ату. Просим Министерство рассмотреть данное предложение», - сказал Алтай Кульгинов на расширенном заседании коллегии Министерства культуры и спорта.

    Он отметил, что Казахстан обладает большим потенциалом в сфере развития национальных видов спорта.

    «На четвертых Всемирных играх кочевников, проходивших в Турции, были завоеваны девять наград. Следующие пятые Игры кочевников пройдут в Казахстане в 2024 году. К этому нужно готовиться уже сейчас. Будем помогать Федерации», - пообещал А. Кульгинов.

    Фото: qazaqstan.tv

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Минкультуры Алтай Кульгинов
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