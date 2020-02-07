Точное земледелие используют на двух миллионах гектаров посевных площадей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 118 агроформирований на площади в два млн га внедрили и используют элементы точного земледелия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления сельского хозяйства Ерболат Бекшенов говорит, что точное земледелие обеспечивает повышение эффективности использования ресурсов на предприятии, рост показателей урожайности, и, в конечном итоге, повышение прибыльности предприятия.

«С 2018 года на базе опытной станции вместе с КазАТУ имени С. Сейфуллина работают над созданием пилотных демонстративных площадок с элементами технологии точного земледелия, позволяющих достигнуть урожайности яровой пшеницы в 30 ц/га. При этом производительность труда увеличивается в 2-2,5 раза», - рассказал Е. Бекшенов.

На демонстрационном полигоне ученые добились урожайности яровой пшеницы на уровне 36-38 ц/га, ячменя – 47-55 ц/га.

«Одним из результатов в конце этого года будет подготовка для агроформирований рекомендаций по внедрению систем точного земледелия в условиях нашей области», - добавил Е. Бекшенов.

Аким области Кумар Аксакалов считает, что достижения цифровизации нужно использовать максимально. По его мнению, большую помощь могут оказывать беспилотники.

«Надо думать о том, чтобы на богатейших землях автоматизировать процессы. В прошлом году на базе опытной станции мы такие эксперименты ставили. Беспилотник пролетает – у него есть программа. И он, благодаря оцифровке полей, сразу может посчитать, что растет, какой урожайности. Если культурных растений будет меньше там, чем сорняка, надо сразу автоматически отправлять уведомление хозяину этой земли», - сказал К. Аксакалов.

Глава региона предложил внедрить пилотный проект уже в этом году.

«Вся карта полей у нас есть. Мы должны все посчитать. Техника позволяет. Мы должны установить датчики, которые посчитают количество выпавших осадков. У нас же зависит от двух факторов: плодородие земли и летние осадки. Все остальное зависит от рук. Вот и посчитаем в зависимости от балла бонитета и осадков, какая должна быть урожайность. Запустим беспилотник и посмотрим, что растет и с какой урожайностью. Это нужно сделать на базе одного хозяйства. Уверяю, сразу появятся рабочие места, увеличится объем продукции и ответственность сельхозтоваропроизводителей», - считает К. Аксакалов.

Ранее аким области заявлял, что каждый га должен приносить не менее 150 тыс. тенге.

Фото Олеси Жуковень



