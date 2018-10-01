Точное земледелие и «умные» фермы: что даст цифровизация АПК в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- О предварительных итогах цифровизации сферы сельского хозяйства в ходе аппаратного совещания в областном акимате сообщил заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Тимур Бисимбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Основной упор в регионе сделан на применении элементов точного земледелия и создании животноводческих смарт-ферм, от которых ожидается наибольший экономический эффект.

«В целях инвентаризации земель сельхозназначения нами практически завершена работа по оцифровке пашни (из 6 млн. га пашни оцифровано 99,1%). Из 4,2 млн. га пастбищ в области пока оцифровано только 251,3 тысяч га, это 5,9%. В ближайшее время вся государственная поддержка аграриев в растениеводстве будет привязана к этому ресурсу. В сентябре на веб-платформе Qoldau.kz реализован функционал, позволяющий формирование электронных карт пастбищ, сенокосов и многолетних насаждений», - сообщил Т. Бисимбаев.

Со следующего года также планируется автоматизировать процесс распределения и выборки льготного дизельного топлива на проведение весенне-полевых и уборочных работ.

Если говорить непосредственно о реализуемых проектах, то, к примеру, внедрение элементов точного земледелия ведется в пилотных предприятиях - ТОО «Трояна» и ТОО «Олжа Садчиковское».

​«На опытных участках отобран агрохимический анализ почвы по наличию азота, фосфора, калия и гумуса. Проведено дооснащение посевных агрегатов системой дифференцированного внесения минеральных удобрений и семян. Уборочная техника оборудована системой онлайн-мониторинга урожайности, влажности и выгрузки зерна, технологией «свой-чужой» которая обеспечивает сохранность зерна. По предварительной оценке, экономический эффект от внедрения точного земледелия даст прибавку урожайности зерновых минимум на 5 центнеров с гектара. Экономический эффект составит 10 млн. тенге»,- пояснил замруководителя ведомства.

Косвенным эффектом в управлении назвали снижение издержек производства на ГСМ, минеральные удобрения от 15 до 20%.

«Проект «Умная» молочная ферма» реализуется на базе ТОО «Олжа Садчиковское» на 770 голов дойного стада. Впервые в стране внедрена автоматизированная система «Смакстек», позволяющая отслеживать физиологическое состояние КРС и PH-среду, продуктивность животных, своевременное осеменение маточного поголовья. Экономический эффект достигается за счет увеличение выхода молодняка от 100 маток с 67 до 90 голов, выручка составит 44 млн. тенге»,- отметил Т. Бисимбаев.

В результате контроля над состоянием животных также изменены рационы кормления, что позволит увеличить надои молока от одной фуражной коровы с 6 до 7 тонн по итогам года, прибавка составит 77 млн. тенге.

Как выяснилось, Министерством сельского хозяйства поставлена задача по созданию до 2022 года в области 192 продвинутых и 5 цифровых ферм по точному земледелию, а также 152 продвинутых ферм и 6 смарт-ферм. ​

Поэтому совместно с акиматами районов и города Аркалыка управлением сейчас ведется работа по определению потенциальных хозяйств с привлечением поставщиков цифровых услуг.