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    Точное время ДТП на мосту в Нур-Султане 30 сентября назвали в МВД

    25 Октября 2021, 14:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На брифинге Службы центральных коммуникаций начальник следственного департамента МВД РК Санжар Абилов разъяснил ситуацию по делу о дорожно-транспортном происшествии, случившемся на мосту в Нур-Султане 30 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Данное ДТП вызвало резонанс. Управлением дознания Департамента полиции Нур-Султана по двум статьям УК расследуется уголовное дело по части 4 статьи 345 – нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также по части 1 статьи 347 УК РК – оставление места ДТП. По настоящему уголовному делу в дежурные сутки у нас задержан подозреваемый, 19-летний житель города, который с санкции следственного суда взят под стражу сроком на два месяца, то есть до 30 ноября 2021 года», – сказал С.Абилов.

    Начальник Департамента также сообщил, что время совершения преступления установлено точно – это 2 часа ночи, между 18-й и 19-й минутой третьего.

    Напомним, в первоначальных сообщениях о ДТП указывалось время 02:34.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана ДТП Происшествия
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