Общее число погибших в ходе беспорядков в стране озвучили в Генпрокуратуре РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Генеральной прокуратуре озвучили точное число погибших граждан в результате массовых беспорядков в стране. По данным правоохранительных органов, в ходе беспорядков погибли 225 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Генпрокуратуры, на сегодняшний день выявлено 4578 потерпевших, из них 4353 были ранены. Среди них 3393 сотрудника правоохранительных органов.

«225 человек, погибших в ходе чрезвычайного положения, доставлены в морги. Часть из них - это вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах, нападавшие на здания и сотрудников сил правопорядка. В числе погибших 19 полицейских и военных. К сожалению, жертвами актов терроризма стали и мирные граждане. Мы еще раз выражаем соболезнования родным и близким тех, кто погиб, защищая безопасность и жизнь наших граждан», - сообщил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Серик Шалабаев на брифинге в СЦК.

Он также уточнил, что приведенные данные носят предварительный характер. Они уточняются и могут измениться.

«В любом случае заверяем, что каждый факт тщательно расследуется. По результатам будет дана правовая оценка», - отметил Серик Шалабаев.

По последним данным МВД РК, свыше 2,4 тысяч человек задержали с начала антитеррористической операции в Алматы.

Сообщалось, что задержанные подозреваются в участии в незаконных акциях, мародерстве и других преступлениях. Всего изъято 79 единиц огнестрельного оружия и 3976 боеприпасов.