+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Общее число погибших в ходе беспорядков в стране озвучили в Генпрокуратуре РК

15 Января 2022 21:16
Поделиться:
Общее число погибших в ходе беспорядков в стране озвучили в Генпрокуратуре РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Генеральной прокуратуре озвучили точное число погибших граждан в результате массовых беспорядков в стране. По данным правоохранительных органов, в ходе беспорядков погибли 225 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Умирзак Шукеев: Нужно использовать опыт Сайрамского района
Женщины-полицейские рассказали, как несли службу в дни массовых беспорядков в Алматы «Складывали похищенное в мешки из-под мусора» - группу мародеров задержали в Алматы 22-летнего парня, обокравшего магазин техники, задержали в Алматы

По данным Генпрокуратуры, на сегодняшний день выявлено 4578 потерпевших, из них 4353 были ранены. Среди них 3393 сотрудника правоохранительных органов.

«225 человек, погибших в ходе чрезвычайного положения, доставлены в морги. Часть из них - это вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах, нападавшие на здания и сотрудников сил правопорядка. В числе погибших 19 полицейских и военных. К сожалению, жертвами актов терроризма стали и мирные граждане. Мы еще раз выражаем соболезнования родным и близким тех, кто погиб, защищая безопасность и жизнь наших граждан», - сообщил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Серик Шалабаев на брифинге в СЦК.

Он также уточнил, что приведенные данные носят предварительный характер. Они уточняются и могут измениться.

«В любом случае заверяем, что каждый факт тщательно расследуется. По результатам будет дана правовая оценка», - отметил Серик Шалабаев.

По последним данным МВД РК, свыше 2,4 тысяч человек задержали с начала антитеррористической операции в Алматы.

Сообщалось, что задержанные подозреваются в участии в незаконных акциях, мародерстве и других преступлениях. Всего изъято 79 единиц огнестрельного оружия и 3976 боеприпасов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Генпрокуратура   #Общество   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Умирзак Шукеев: Нужно использовать опыт Сайрамского района
Женщины-полицейские рассказали, как несли службу в дни массовых беспорядков в Алматы
«Складывали похищенное в мешки из-под мусора» - группу мародеров задержали в Алматы
22-летнего парня, обокравшего магазин техники, задержали в Алматы
Популярное
1 Военнослужащий из Актобе остался верен присяге - в соцсети обсуждают видео с митинга
2 Новое постановление подписал главный санврач СКО
3 Схроны оружия обнаружены на кладбище и стройке в Таразе
4 Бердибек Сапарбаев раскритиковал цены в социальных павильонах Тараза
5 Президент РК провел совещание с руководством силовых структур
6 Сколько участников беспорядков задержали в Алматинской области
Читайте также
«Складывали похищенное в мешки из-под мусора» - группу мародеров задержали в Алматы
Как будут учиться в третьей четверти школьники СКО
Военнослужащий из Актобе остался верен присяге - в соцсети обсуждают видео с митинга
Новое постановление подписал главный санврач СКО
Схроны оружия обнаружены на кладбище и стройке в Таразе
Бердибек Сапарбаев раскритиковал цены в социальных павильонах Тараза
Президент РК провел совещание с руководством силовых структур
Сколько участников беспорядков задержали в Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив