Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Точечной застройке будем максимально препятствовать – аким Астаны

    9 Февраля 2023, 16:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Точечной застройке в городе мы максимально будем препятствовать. Об этом заявил аким Астаны Женис Касымбек на встрече с населением Байконурского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Точечной застройке в городе мы максимально будем препятствовать. По большинству объектов, по которым есть проблемные вопросы, мы находим сегодня решения с застройщиками. Под государственные нужды будем изымать эти участки, а там, где еще не начато строительство, предполагаются социальные объекты», – сказал Женис Касымбек, отвечая на вопросы.

    Ранее в ходе встречи с населением Байконурского района столицы жителями была поднята проблема благоустройства набережной реки Есиль.

    «По бюджету на благоустройство - в целом в этом году на озеленение, тротуары, парковые зоны бюджет значительно будет увеличен в каждом районе. В том числе Байконурском. По набережной, действительно, есть поручение Главы государства, планируется не только тот участок, о котором вы сказали, а в целом набережную значительно благоустроить», - заверил Женис Касымбек.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Строительство
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Астане намерены сократить количество трехсменных школ
    Они пишут историю: Как финалисты готовятся к Гранд-финалу Tartyl Fest
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 февраля
    В Астане присяжные заседатели отправили за решетку на 10 лет двух наркосбытчиков
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    3 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Почти 33 млрд тенге получили поликлиники Карагандинской области
    Новости партнеров