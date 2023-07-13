«Тобол» вырвал для Казахстана первую победу в сезоне еврокубков

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В матче первого отборочного раунда Лиги Конференций костанайский «Тобол» дома сыграл с финской «Хонкой», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы выглядели следующим образом:

«Тобол»: Коновалов, Рогач, Младович, Габараев, Асранкулов, Жарынбетов, Мужиков, Чесноков, Оразов, Вукадинович, Дебле;

«Хонка»: Рудаков, Эйяля, Эрнандес, Коски, Рале, Банахене, Кауфманн, Еременко, Ортис, Бауке, Коскинен.

Фаворитом считался казахстанский клуб, он и владел полной инициативой на поле до 30-й минуты, создав несколько полумоментов у ворот соперника, который во второй своей атаке за матч открыл счет благодаря дальнему удару в угол ворот Лукаса Кауфманна. Во второй половине костанайцы усилили прессинг и сумели сперва сравнять счет усилиями Миляна Вукадиновича, а затем и вырвать победу, серб оформил дубль.

2:1 — первая победа Казахстана в сезоне еврокубков.

Ответная игра пройдет в Вантаа 20 июля.

«Тобол» (Костанай, Казахстан) — «Хонка» (Вантаа, Финляндия) 2:1 (0:1)

Голы: Кауфманн 39 (0:1), Вукадинович 62 (1:1), Вукадинович 75 (2:1).