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    «Тобол» вырвал для Казахстана первую победу в сезоне еврокубков

    13 Июля 2023, 22:12

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В матче первого отборочного раунда Лиги Конференций костанайский «Тобол» дома сыграл с финской «Хонкой», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Стартовые составы выглядели следующим образом:

    «Тобол»: Коновалов, Рогач, Младович, Габараев, Асранкулов, Жарынбетов, Мужиков, Чесноков, Оразов, Вукадинович, Дебле;

    «Хонка»: Рудаков, Эйяля, Эрнандес, Коски, Рале, Банахене, Кауфманн, Еременко, Ортис, Бауке, Коскинен.

    Фаворитом считался казахстанский клуб, он и владел полной инициативой на поле до 30-й минуты, создав несколько полумоментов у ворот соперника, который во второй своей атаке за матч открыл счет благодаря дальнему удару в угол ворот Лукаса Кауфманна. Во второй половине костанайцы усилили прессинг и сумели сперва сравнять счет усилиями Миляна Вукадиновича, а затем и вырвать победу, серб оформил дубль.

    2:1 — первая победа Казахстана в сезоне еврокубков.

    Ответная игра пройдет в Вантаа 20 июля.

    «Тобол» (Костанай, Казахстан) — «Хонка» (Вантаа, Финляндия) 2:1 (0:1)

    Голы: Кауфманн 39 (0:1), Вукадинович 62 (1:1), Вукадинович 75 (2:1).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Футбол Костанай
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