«Тобол» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги конференций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Костанайский «Тобол» узнал потенциальных соперников по плей-офф Лиги конференций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Действующий чемпион Казахстана идет по «Пути чемпионов», где его пара с боснийским «Зриньски» является несеянной.

В случае прохода в плей-офф костанайцы встретятся с одной из следующих команд:

«Мальме» (Швеция) — «Дюделанж» (Люксембург);

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Шкупи» (Северная Македония);

«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Цюрих» (Швейцария);

«Олимпиакос» (Греция) — «Слован» (Братислава, Словакия);

«Марибор» (Словения) — ХИК (Хельсинки, Финляндия).

Жеребьевка состоится второго августа в 18:00 по времени Нур-Султана.

Матчи третьего квалификационного раунда со «Зриньски» казахстанский клуб проведет в ночь с четвертого на пятое августа в Боснии и Герцеговине и 11-го августа в Казахстане.



Фото: sports.kz

