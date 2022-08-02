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    • «Тобол» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги конференций

    2 Августа 2022 08:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Костанайский «Тобол» узнал потенциальных соперников по плей-офф Лиги конференций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Действующий чемпион Казахстана идет по «Пути чемпионов», где его пара с боснийским «Зриньски» является несеянной.

    В случае прохода в плей-офф костанайцы встретятся с одной из следующих команд:
    «Мальме» (Швеция) — «Дюделанж» (Люксембург);
    «Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Шкупи» (Северная Македония);
    «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Цюрих» (Швейцария);
    «Олимпиакос» (Греция) — «Слован» (Братислава, Словакия);
    «Марибор» (Словения) — ХИК (Хельсинки, Финляндия).

    Жеребьевка состоится второго августа в 18:00 по времени Нур-Султана.

    Матчи третьего квалификационного раунда со «Зриньски» казахстанский клуб проведет в ночь с четвертого на пятое августа в Боснии и Герцеговине и 11-го августа в Казахстане.


    Фото: sports.kz
    #Спорт #Футбол #ФК «Тобол»
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