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    • «Тобол» сыграет с «Зриньски» в рамках отборочного раунда Лиги конференций в Костанае

    9 Августа 2022 21:42

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Футболисты боснийского «Зриньски» прилетели в Костанай, где проведут ответный матч с «Тоболом» в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Пресс-служба «Зриньски» опубликовала в соцсетях фотографии, на которых игроки команды спускаются по трапу самолета в аэропорту Костаная.

    «После семичасового перелета наша команда благополучно прибыла в Костанай!» - пишет пресс-служба клуба.

    Матч «Тобол» – «Зриньски» состоится в четверг, 11 августа.

    В первой игре в Мостаре (Босния и Герцеговина) победу одержали хозяева – 1:0.


    Фото: sports.kz


    #Костанайская область #Спорт #Футбол #Костанай #ФК «Тобол»
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