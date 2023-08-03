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    «Тобол» сенсационно вышел в третий раунд Лиги конференций

    3 Августа 2023, 22:11

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайский «Тобол» проиграл швейцарскому «Базелю» в ответном матче второго отборочного раунда Лиги Конференций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанский клуб сенсационно вышел в следующий раунд еврокубков.

    Матч проходил в Костанае и закончился поражением «Тобола» со счетом 1:2.

    У швейцарцев голы забили Антон Каде (26-я минута) и Жан-Кевин Огюстен (32-я, с пенальти); в составе казахстанской команды отличился Серж Дебле (43-я, с пенальти).

    Несмотря на поражение, «Тобол» вышел в третий отборочный раунд Лиги Конференций: первый матч команд в Базеле завершился победой казахстанцев со счетом 3:1. В третьем раунде «Тобол» сыграет с победителем пары КуПС (Финляндия) / «Дерри Сити» (Северная Ирландия).

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

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