«Тобол» сенсационно вышел в третий раунд Лиги конференций

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайский «Тобол» проиграл швейцарскому «Базелю» в ответном матче второго отборочного раунда Лиги Конференций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский клуб сенсационно вышел в следующий раунд еврокубков.

Матч проходил в Костанае и закончился поражением «Тобола» со счетом 1:2.

У швейцарцев голы забили Антон Каде (26-я минута) и Жан-Кевин Огюстен (32-я, с пенальти); в составе казахстанской команды отличился Серж Дебле (43-я, с пенальти).

Несмотря на поражение, «Тобол» вышел в третий отборочный раунд Лиги Конференций: первый матч команд в Базеле завершился победой казахстанцев со счетом 3:1. В третьем раунде «Тобол» сыграет с победителем пары КуПС (Финляндия) / «Дерри Сити» (Северная Ирландия).