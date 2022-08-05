«Тобол» проиграл «Зриньски» в матче Лиги конференций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Костанайский «Тобол» в матче третьего отборочного раунда Лиги конференций сыграл на выезде с боснийским «Зриньски», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы выглядели следующим образом:

«Зриньски»: Чондрич, Чорлука, Баришич, Магдич, Тичинович, Илинкович, Савич, Мемия, Янкович, Билбия, Чуже;

«Тобол»: Мокин, Аманович, Томашевич, Марочкин, Малый, Жарынбетов, Мужиков, Йованчич, Тагыберген, Дебле, Тошич.

Хозяева больше владели инициативой, дважды после проходов Марио Чуже в штрафную Александра Мокина мяч чудом не оказывался в воротах костанайцев, которые только в компенсированное к первой половине время создали опасный момент, когда Серж Дебле сотряс перекладину.

Вторая половина началась с прессинга боснийцев, снова проявил себя Мокин, затем у хозяев удалили Йосипа Чорлуку, однако в большинстве чемпион Казахстана и получил гол прямым ударом с углового.

1:0 — сильнее «Зриньски».

Ответная игра команд пройдет 11 августа в Костанае.

«Зриньски» (Мостар, Босния и Герцеговина) — «Тобол» (Костанай, Казахстан) 1:0 (1:0)

Гол: Янкович 77 (1:0)

Удаление: Чорлука 55 — Томашевич 84





Фото: sports.kz