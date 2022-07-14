«Тобол» проиграл в Венгрии и вылетел из Лиги чемпионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Костанайский «Тобол» сыграл ответный матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов против венгерского «Ференцвароша», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На поединок в Будапеште Станислав Черчесов и Милан Миланович выпустили следующие стартовые составы:

«Ференцварош»: Дибус, Уинго, Ммаэ, Ковачевич, Чивич, Ляйдуни, Эсити, Захариассен, Нгуен, Боли, Траоре;

«Тобол»: Мокин, Аманович, Томашевич, Малый, Каиров, Жарынбетов, Йованчич, Тагыберген, Бриджидо, Сергеев, Тошич.

Уже на первой минуте Токмак Нгуен сотряс перекладину ворот Александра Мокина, а через три Адама Траоре ударом головой открыл счет, он же реализовал выход один на один и оформил дубль, третий мяч хозяев забил Айсса Ляйдуни, довольно быстро один после передачи Зорана Тошича из центра штрафной отыграл Игорь Сергеев. Во втором тайме команды продолжили показывать открытый футбол и Форчун Бэсси дублем сумел установить на табло — 5:1.

Таким образом, чемпион Казахстана вылетел из Лиги чемпионов в Лигу конференций, где во втором раунде турнира встретится с гибралтарским «Линкольн Ред Импс».

«Ференцварош» — «Тобол» 5:1 (3:1).

Голы: Траоре 4 (1:0), Траоре 17 (2:0), Ляйдуни 21 (3:0), Сергеев 23 (3:1), Бэсси 74 (4:1), Бэсси 90+1 (5:1).

Удаление: Мужиков 82.

Первая игра: 0:0.



Фото: sports.kz

