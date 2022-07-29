«Тобол» поднялся на 97 позиций в клубном рейтинге УЕФА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлен клубный рейтинг УЕФА после матчей второго квалификационного раунда еврокубков 2022/23, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

В обновленном рейтинге большой скачок сделал действующий чемпион Казахстана – «Тобол». Костанайцы поднялись с 284-й строчки на 187-ю. Подопечные Милана Милановича в первом квалификационном раунда Лиги чемпионов вылетели от «Ференцвароша» (0:0, 1:5), затем во втором раунде квалификации Лиги конференций дважды переиграли гибралтарский «Линкольн Ред Импс» (2:0, 1:0) и прошли в следующий этап.

«Астана» и «Кайрат» не смогли преодолеть второй квалификационный раунд Лиги конференций. Причем оба коллектива ни разу не забили своим соперникам. Столичные проиграли «Ракуву» (0:5, 0:1) и опустились с 84-го места на 97-е. А алматинцы дважды минимально проиграли венгерской «Кишварде» (0:1, 0:1). «Желто-черные», ранее занимавшие 126-ю строчку, сейчас располагаются на 148-м месте.

Клуб-сенсация – «Кызыл-Жар» пока находится вне рейтинга УЕФА, несмотря на то, что прошли хорватский «Осиек», будучи явным аутсайдером в противостоянии.

Суммарный рейтинг клубов УЕФА (на 29.07.2022):

1. (3) «Манчестер Сити» (Англия) – 116,000;

2. (1) «Бавария» (Мюнхен, Германия) – 113,000;

3. (5) «Челси» (Лондон, Англия) – 109,000;

4. (2) «Ливерпуль» (Англия) – 108,000;

5. (7) ПСЖ (Париж, Франция) – 97,000;

6 (4). «Реал» (Мадрид, Испания) – 96,000;

7 (6). «Барселона» (Испания) – 93,000;

8 (8). «Ювентус» (Турин, Италия) – 88,000;

9 (9). «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 88,000;

10 (16). «Аякс» (Амстердам, Нидерланды) – 85,000;

...

97 (84). «Астана» (Нур-Султан, Казахстан) – 14,000;

148 (126). «Кайрат» (Алматы, Казахстан) – 9,000;

157 (136). «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) – 8,500;

163 (156). «Осиек» (Хорватия) – 8,000;

187 (284). «Тобол» (Костанай, Казахстан) – 6,500;

261 (332). «Ракув» (Ченстохова, Польша) – 4,500.

В скобках указано место в рейтинге по окончанию сезона 2021/22.

«Кызыл-Жар» и «Кишварда» (Венгрия) пока находятся вне ТОП-423 нынешнего рейтинга УЕФА.





Фото: kazfootball.kz



