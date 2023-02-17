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    Тлепберген Каюпов назначен заместителем акима ЗКО

    17 Февраля 2023, 10:51

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и распоряжением акима Западно-Казахстанской области заместителем акима области назначен Каюпов Тлепберген Ерсаевич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Каюпов Тлепберген Ерсаевич родился в 1976 году. Образование – высшее. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный университет по специальности «Бухгалтер-финансист».
    В разные годы работал:
    -​Налоговым инспектором налогового комитета по Казталовскому району, руководителем отдела экономики и финансов Казталовского района;
    -​Руководителем отдела, заместителем руководителя управления финансов Западно-Казахстанской области;
    -​Заместителем акима Чингирлауского района;
    -​Заместителем руководителя управления строительства Западно-Казахстанской области;
    -Руководителем управления экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области;
    -Заместителем акима Западно-Казахстанской области;
    До сегодняшнего дня работал руководителем управления финансов Западно-Казахстанской области.
    Тлепберген Каюпов будет курировать вопросы стратегии и экономического развития, финансов, государственных закупок и коммунальной собственности, координации занятости и социальных программ, инспекции труда, строительства, государственного архитектурно-строительного контроля и пассажирского транспорта, автомобильных дорог.


    Фото: www.instagram.com/batys_kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Западно-Казахстанская область Акимат Назначения Регионы
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