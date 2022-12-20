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    Титулованный казахстанский боксер проведет бой с узбекистанцем в Алматы

    20 Декабря 2022, 21:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер полусреднего веса Мирас Ертанов (4-1, 2 КО) станет одним из участников вечера бокса в Алматы 24 декабря. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Он проведет поединок с представителем Узбекистана Самандарбеком Абдуносыровым (0-2).

    В своем предыдущем бою, который прошел 19 февраля этого года в Алматы, Ертанов досрочно победил соотечественника Берикбая Нурымбетова (8-6-1, 3 КО) и стал обладателем титула чемпиона в полусреднем весе по версии Комиссии профессионального бокса.

    Что касается Абдуносырова, то он дрался 2 июля у себя на родине — проиграл техническим нокаутом соотечественнику Асылбеку Махамаджонову (1-0, 1 КО).


    Фото: sports.kz
    Алматы Спорт Бокс
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