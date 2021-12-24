Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Титулованные казахстанские боксеры уничтожили соперников в Москве

    24 Декабря 2021, 21:00

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры Бек Нурмаганбет (6-0, 4 КО), Евгений Павлов (6-0, 4 КО) и Данила Семенов (5-0, 2 КО) выступили на вечере бокса в Москве и одержали победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Бек Нурмаганбет дрался с 42-летним колумбийцем Хосе Мигелем Торресом (33-12, 27 КО) и нокаутировал его уже в первом раунде. Добавим, что казахстанец является чемпионом WBA International в суперсреднем весе, а в любителях он завоевывал «золото» чемпионата Азии.

    Нокаутом в первом раунде закончился бой казахстанского боксера с титулом WBA против колумбийца с 33 победами

    Евгений Павлов провел восьмираундовый бой с венесуэльским боксером Эдиксоном Пересом (24-8, 18 КО). Этот поединок прошел всю дистанцию и закончился уверенной победой Павлова единогласным решением судей. Отметим, что Евгений также владеет титулом WBA International во втором легчайшем весе.

    Также победу единогласным решением одержал Данила Семенов — он побил аргентинца Пабло Фариаса (32-6, 17 КО) по прозвищу «Покемон», хотя по ходу боя рефери снял с казахстанского супертяжа один балл — за то, что он наносил удары по затылку сопернику.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Россия Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанцы завоевали «золото» чемпионата Азии и Океании по самбо
    Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
    Елена Рыбакина и Александр Бублик празднуют свои дни рождения
    Боксер Даулет Даукенов  нокаутом выиграл бой за титул
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай