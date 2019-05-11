Титула «Мини Мисс Вселенная» удостоилась 9-летняя жительница Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 9-летняя жительница Кокшетау Сабина Кайрат стала обладательницей титула «Мини Мисс Вселенная», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В международном фестивале красоты, моды и таланта «Universе Beauty-2019» в Турции приняли участие и 9-летняя акмолинка Сабина Кайрат, а также ее 5-летний брат Динмухаммед. Ребята поучили сертификаты на участие в конкурсе после того, как в прошлом году стали обладателями званий «1 вице-мисс Азия» и «Мини-мистер Казахстана».





«Сабина продемонстрировала выход в национальном костюме, были также вечерний выход и талант-шоу, участвовала в дизайнерских показах. Она занимается спортивно-бальными танцами в кокшетауском клубе «Реверанс», поэтому представила на суд зрителя и жюри танцы «Румба» и «Самба», - поделилась с Казинформом мама ребят Лейла Рахимова.





В категории 9-10 лет Сабина завоевала высшую награду, став обладательницей титула «Mini Miss Universe» («Мини Мисс Вселенная»), а также получила диплом за лучший танец.





5-летний Динмухаммед Кайрат стал обладателем титула «Best photomodel Universy Beauty». Его танец также был признан лучшим.





«Я очень счастлива. Все соперники были сильными, ведь принимали участие самые красивые и талантливые представители из многих стран мира», - добавляет Л. Рахимова.

По словам мамы детей, юных победителей пригласили в июне на конкурс к Вячеславу Зайцеву, а к осени - к Пьеру Кардену в Париж.



