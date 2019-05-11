Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 21 °С
USD 380.53 EUR 426.23
RUB 5.83 CNY 56.15
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Титула «Мини Мисс Вселенная» удостоилась 9-летняя жительница Кокшетау

11 Мая 2019 07:32 315
Поделиться:
Титула «Мини Мисс Вселенная» удостоилась 9-летняя жительница Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 9-летняя жительница Кокшетау Сабина Кайрат стала обладательницей титула «Мини Мисс Вселенная», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

«Қазақ аруы-2019» выбрали в Астане

В международном фестивале красоты, моды и таланта «Universе Beauty-2019» в Турции приняли участие и 9-летняя акмолинка Сабина Кайрат, а также ее 5-летний брат Динмухаммед. Ребята поучили сертификаты на участие в конкурсе после того, как в прошлом году стали обладателями званий «1 вице-мисс Азия» и «Мини-мистер Казахстана».


Титула «Мини Мисс Вселенная» удостоилась 9-летняя жительница Кокшетау
«Сабина продемонстрировала выход в национальном костюме, были также вечерний выход и талант-шоу, участвовала в дизайнерских показах. Она занимается спортивно-бальными танцами в кокшетауском клубе «Реверанс», поэтому представила на суд зрителя и жюри танцы «Румба» и «Самба», - поделилась с Казинформом мама ребят Лейла Рахимова.


Титула «Мини Мисс Вселенная» удостоилась 9-летняя жительница Кокшетау
В категории 9-10 лет Сабина завоевала высшую награду, став обладательницей титула «Mini Miss Universe» («Мини Мисс Вселенная»), а также получила диплом за лучший танец.


Титула «Мини Мисс Вселенная» удостоилась 9-летняя жительница Кокшетау
5-летний Динмухаммед Кайрат стал обладателем титула «Best photomodel Universy Beauty». Его танец также был признан лучшим.


Титула «Мини Мисс Вселенная» удостоилась 9-летняя жительница Кокшетау
«Я очень счастлива. Все соперники были сильными, ведь принимали участие самые красивые и талантливые представители из многих стран мира», - добавляет Л. Рахимова.

По словам мамы детей, юных победителей пригласили в июне на конкурс к Вячеславу Зайцеву, а к осени - к Пьеру Кардену в Париж.


Титула «Мини Мисс Вселенная» удостоилась 9-летняя жительница Кокшетау 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Культура,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
...
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Архив