Титульный бой Жанибека Алимханулы казахстанцы увидят в прямом эфире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Утром в воскресенье, 14 мая, казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) сразится с канадцем Стивеном Батлером (32-3-1, 26 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бой Алимханулы — Батлер пройдет в Стоктоне (США, штат Калифорния). Прямая трансляция начнется в 07:00 по астанинскому времени. Посмотреть поединок в прямом эфире в Казахстане можно будет на телеканале «Хабар».

На кону в предстоящем бою будет стоять титул чемпиона мира в среднем весе, который принадлежит Алимханулы. Жанибек провел свой последний бой в ноябре прошлого года: он победил единогласным решением судей британского боксера Дензела Бентли (18-2-1, 15 КО). Что касается Батлера, то он дрался в декабре и таким же вердиктом выиграл у американца Джошуа Конли (17-5-1, 11 КО).

