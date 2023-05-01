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    Титульный бой Аската Жантурсынова  завершился жестким нокаутом

    1 Мая 2023, 13:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Аскат Жантурсынов (6-1, 5 КО) провел в Стамбуле (Турция) бой за титул чемпиона Азии по версии UBO в первом тяжелом весе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперником Аската стал местный спортсмен Сердар Ширин (2-1-1, 1 КО). Поединок завершился победой Жантурсынова нокаутом.

    Для Аската Жантурсынова этот поединок стал первым с 2021 года. В своем предыдущем выступлении в Астане он потерпел первое поражение в карьере, проиграв единогласным решением судей азербайджанцу Сурату Гараеву (2-0, 1 КО).

    Фото: instagram.com/askat_zhantursynov


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Бокс
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