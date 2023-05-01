Титульный бой Аската Жантурсынова завершился жестким нокаутом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Аскат Жантурсынов (6-1, 5 КО) провел в Стамбуле (Турция) бой за титул чемпиона Азии по версии UBO в первом тяжелом весе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником Аската стал местный спортсмен Сердар Ширин (2-1-1, 1 КО). Поединок завершился победой Жантурсынова нокаутом.

Для Аската Жантурсынова этот поединок стал первым с 2021 года. В своем предыдущем выступлении в Астане он потерпел первое поражение в карьере, проиграв единогласным решением судей азербайджанцу Сурату Гараеву (2-0, 1 КО).

Фото: instagram.com/askat_zhantursynov