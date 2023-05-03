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    Типичные ошибки при подаче заявок на банкротство назвали в Комитете госдоходов

    3 Мая 2023, 20:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя управления по работе с задолженностью и несостоятельными должниками Комитета государственных доходов Минфина РК Меруерт Сисембаева рассказала о типичных ошибках казахстанцев при подаче заявки на банкротство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Некоторые граждане заявление о банкротстве подают несколько раз. Один клиент отправил 16 запросов. Если заявка не будет удовлетворена, то можно повторно подать через три месяца. Еще одно предложение заключается в том, чтобы клиенты указывали в заявке наименование финансовых организаций, получивших кредит, и полученную сумму», - сказала Меруерт Сисембаева в ходе прямого эфира на странице Комитета госдоходов в сети Instagram.

    По ее словам, есть клиенты, которые неправильно указывают сумму, в результате чего заявка отзывается.

    «В СМИ сообщалось, что долг одного клиента в размере 1800 тенге был прощен, его заявление удовлетворено и он стал банкротом. После было установлено, что у него есть задолженность в размере 1 млн 800 тысяч тенге. Некоторые граждане вовсе не предъявляют свои кредиты в финансовых организациях или ломбардах», - говорит она.

    Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве физических лиц» и сопутствующие поправки в законодательство 30 января 2022 года.

    На сегодняшний день заявки на банкротство поступили от 49 113 граждан.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Минфин РК Юриспруденция Банкротство
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