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    Тимур Турлов возглавил Казахстанскую федерацию шахмат

    18 Января 2023, 15:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президентом Казахстанской федерации шахмат стал предприниматель и финансист Тимур Турлов. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил вице-президент федерации Дармен Садвакасов, передает МИА «Казинформ».

    «Тимур Турлов - новый Президент Казахстанской федерации шахмат! Галим Хусаинов перешел в попечительский совет КФШ, будем помогать в развитии шахмат в качестве попечителя», - написал Дармен Садвакасов.

    Ранее пост президента организации занимал Галим Хусаинов.

    Тимур Русланович Турлов – основатель и владелец международного инвестиционного холдинга Freedom Holding Corp., акции которого торгуются на бирже NASDAQ (тикер FRHC).

    Родился 13 ноября 1987 года в Москве. В 2004 году поступил в Московский Государственный Университет им. Циолковского (МАТИ) на факультет экономики и управления. По окончании университета Тимур Турлов получил диплом по специальности «экономист-менеджер», а также дополнительно прошел обучение на специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.

    В 2003 году стал заниматься трейдингом в World Capital Investments (WCI). С 2005 по 2008 годы становится сотрудником инвестиционного подразделения «Юниаструм Банка», где занимался операциями на фондовом рынке США.

    В 2011 году он переезжает в Казахстан. В 2013 году Тимур Турлов открывает в Алматы брокерскую компанию АО «Фридом Финанс», в 2015 году создается холдинг Freedom Holding Corp.

    В 2022 году Тимур Турлов, прожив с семьей в Казахстане более 10 лет, официально получил гражданство РК.

    Фото: Informburo.kz

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

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