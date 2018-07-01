Тимур Токтабаев: В Казахстане есть колоссальный потенциал открытия новых месторождений

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства Нурсултана Назарбаева подготовлен и принят новый Кодекс РК «О недрах и недропользовании», в котором упрощен доступ к геологоразведке.

Вице-министр по инвестициям и развитию РК Тимур Токтабаев в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» подчеркнул, что недра Казахстана хранят богатейшие минерально-сырьевые запасы твердых полезных ископаемых и этим потенциалом надо воспользоваться. «Большое количество месторождений уже находится на разработке, но 90 процентов месторождений нам предстоит еще открыть», - говорит Тимур Серикович.

«Во всем мире идет большая конкурентная борьба за инвестора. У нас очень много перспективных площадей на поиск полезных ископаемых. Поэтому надо было упростить подходы к геологоразведке, - говорит он и поясняет, что раньше на разведку и добычу приходилось проходить очень трудоемкий и затяжной путь. Инвестор более полутора лет ждал заключения, и конечно же, многие уходили в другие страны. Интересным оказался опыт западной Австралии, который взяли за основу. По новому казахстанскому закону теперь внедряется принцип: первый обратился-первый получил, он позволяет за 15 дней оформить права недропользования на геологоразведку. Такого больше нет ни у кого на постсоветском пространстве.

«Наш бизнес, наши компании этого очень сильно ждали. У нас в Казахстане 83 компании работают в геологоразведке, а в Австралии - 15 тысяч компаний. Разница огромная. И мы надеемся на активизацию рынка - чем больше людей и компаний будут заниматься геологией, тем больше будет открыто месторождений. Усилится наш рынок поисковых работ, сервисных, и после этого Казахстан уже сможет занять свое место на этом конкурентном рынке.

Ваш регион - восток Казахстана - настолько богат сырьевыми недрами и сопутствующими перспективами, особенно твердыми полезными ископаемыми, что «ткни» на карте в любой его район - попадешь в цель. А близость к нашим соседям достаточно обеспечит рынки сбыта. Думаю, что именно восток страны первым выиграет от нового закона.

По «старательским артелям» отвечу так: раньше, чтобы получить лицензию, к примеру, на добычу 20-50-80 кг золота тратилось более полутора лет на прохождение утомительных процедур, а заниматься потом самой добычей оставалось до 3-х лет. Для таких незначительных запасов никто эти процедуры не хотел проходить, и добыча велась незаконно. Сейчас появилась возможность оформить в акимате лицензию быстро на «старательство», те же 15 дней, плюс сейчас для них в новом Налоговом кодексе есть изменения о том, что за добычу до 50 кг золота не надо платить НДПИ. Очень удобно, поэтому теперь нет никаких оснований работать по «серым схемам». Легче прийти в акимат, оформить лицензию и легально заниматься предпринимательской деятельностью.

- Вы говорили о комплексном подходе механизмов кодекса о недрах. Что это значит?

- Если мы говорим о крупных инвесторах, то сообщу: недавно в полной мере заработал «Астана-Финансовый центр», который дает инвестору возможность хорошо заработать в Казахстане и дает гарантии на это, а также возможность судебной защиты на международном уровне. Всё это дает комплексный эффект, который мы ожидаем. Самое главное - это развитие бинарных компаний (небольшие компании, которые будут брать первичные лицензии геологоразведки непосредственно и впоследствии вкладывать деньги, и далее они могут показать потенциал месторождения, готовясь к крупному инвестору).

Да, к нам приезжают большие инвесторы, готовые вкладывать огромный ресурс (к примеру, 3 млрд долларов США), но нет «подготовленных» объектов. Крупным компаниям это очень неудобно. Им приходиться самостоятельно заниматься геологоразведкой - а это ещё 5-6 лет. Если у нас будет больше готовых проектов, то у нас будут и новые комбинаты, и рудные провинции будут открываться. Это всё очень выгодно, уверен, инвесторы это оценят.

Первые лицензии можно будет получать уже с 15 сентября по новым правилам поиска и добычи на любой вид полезных ископаемых (кроме урана) и уверен, что в вашем регионе мы увидим много желающих, - резюмировал вице-министр Тимур Токтабаев.

Он также добавляет, что в стране есть еще база месторождений, открытых в прошлое «советское» время, но там были «технические вопросы» (большое содержание вредных примесей и т.д.). Но сегодня технологии «извлечения» шагнули далеко вперед, и эти месторождения тоже будут вовлекаться в оборот.