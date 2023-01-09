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    Тимур Тлегенов назначен заместителем председателя Комитета гражданской авиации

    9 Января 2023, 11:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня на аппаратном совещании министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев представил нового заместителя Комитета гражданской авиации МИИР РК Тимура Тлегенова. Он был назначен на эту должность по согласованию с Администрацией Президента РК и Аппаратом Правительства РК на основе принципа меритократии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации МИИР РК.

    Тимур Тлегенов в 2021 году окончил Национальную школу гражданской авиации Франции (ENAC) по специальности «управление воздушным транспортом», в 2014 году окончил Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности «международные отношения», в 2009 году с отличием окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности «международные отношения».

    До назначения на должность заместителя председателя Комитета работал руководителем управления авиационных перевозок и регулирования международного воздушного сообщения Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

    С октября 2009 года по октябрь 2019 года работал в Комитете гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на должностях эксперта, главного эксперта, главного эксперта – старшего государственного авиационного инспектора управления международных отношений и авиационных перевозок.

    Указом Президента Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года награжден Почетной грамотой Республики Казахстан.


    Фото: facebook.com/caakaz
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