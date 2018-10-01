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Тимур Сулейменов: в Казахстане улучшат бизнес- и инвестклиматы для развития МСБ

6 Октября 2018 15:07 129
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Тимур Сулейменов: в Казахстане улучшат бизнес- и инвестклиматы для развития МСБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане будет улучшены бизнес- и инвестиционный климаты для развития малого и среднего бизнеса, передает МИА «Казинформ».

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В пятницу в Үкімет үйі состоялось расширенное заседание Правительства РК под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева с участием Руководителя Администрации Президента Асета Исекешева по вопросам исполнения поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

Правительством будут приняты меры по полному и своевременному исполнению поручений Главы государства, связанных с улучшением условий ведения бизнеса.

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов в ходе заседания Правительства доложил, что в рамках развития малого и среднего бизнеса будут дополнительно предусмотрены 30 млрд тенге ежегодно для дальнейшей реализации государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020». 

На сегодня уже сформирован новый пул из 4 тыс. проектов. Субсидии будут предоставляться напрямую через оператора - АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Как было отмечено, поддержка новых проектов позволит дополнительно создать порядка 22 тыс. рабочих мест и произвести продукцию на 3 трлн тенге.

По развитию конкуренции и антимонопольной работе, как отметил Тимур Сулейменов, предложения в части жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) будут реализованы в рамках законопроекта по вопросам ЖКХ, находящегося в Парламенте (законопроект Министерства по инвестициям и развитию РК). Касательно ликвидации теневого оборота Министерство национальной экономики РК подготовлен ряд поправок по неучету безналичных платежей, использованию ERP-систем и «кэшбеков». 

По «налоговой амнистии» для малого и среднего бизнеса необходимые изменения будут учтены в рамках законопроекта по развитию бизнес-среды и регулированию торговой деятельности до конца года.

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , Правительство РК,
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