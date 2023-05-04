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    Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО

    4 Мая 2023, 14:56

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК и районным маслихатом в соответствии с принципами меритократии на должность акима Жанибекского района Западно-Казахстанской области назначен Шиниязов Тимур Серикович. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Шиниязов Тимур Серикович родился в 1983 году в Западно-Казахстанской области. Образование – высшее. Окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальностям «финансы и кредит» и «юриспруденция».

    Трудовую деятельность начал в 2005 году главным специалистом отдела организационно-контрольных работ аппарата маслихата Жанибекского районного.

    В разные годы работал: главный специалист, а затем заведующий отделом аппарата акима Жанибекского района, заведующий районного отдела предпринимательства, заведующий районного отдела занятости и социальных программ, директор государственного учреждения «Центр занятости» города Уральска, заместитель акима Акжаикского района, заместитель руководителя управления строительства Западно-Казахстанской области, главный инспектор отдела контроля аппарата акима Западно-Казахстанской области.

    С апреля 2021 года по сегодняшний день - заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Западно-Казахстанская область Акимат Назначения
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