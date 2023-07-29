Тимур Муратов покидает должность руководителя горздрава Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здравоохранения города Астаны Тимур Муратов покидает свою должность. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие коллеги! Это мой крайний пост о достижениях столичной медицины в качестве руководителя Управления общественного здравоохранения города. Сегодня мой завершающий рабочий день в Горздраве столицы», - написал Тимур Муратов.

Он начинал с работы врачом в городской поликлинике № 6. В разные годы работал заведующим отделением городской больницы № 2, заместителем главного врача по контролю качества медицинских услуг городской больницы № 2, главным врачом Акмолинской областной больницы № 2. Был заместителем руководителя управления общественного здравоохранения столицы, главным врачом станции скорой медпомощи. Прошел путь от врача до первого заместителя директора РГП на ПХВ «Больница Медцентра Управления делами Президента РК» в соответствии с принципом меритократии.

Должность руководитель управления общественного здравоохранения Астаны занимал с июля 2020 года.