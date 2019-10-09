Тимур Кулибаев покинул пост главы Казахстанской федерации бокса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстанской федерации бокса Тимур Кулибаев объявил о сложении полномочий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я был переизбран президентом Национального олимпийского комитета. Благодаря совместной работе с Министерством культуры и спорта приняты изменения в законодательство, согласно которому мы как НОК выполняем задание по финансированию олимпийских видов спорта. Эта работа ведется уже год, и во избежание конфликтов интересов я принял решение сложить с себя полномочия президента КФБ, также президента Федерации водных видов спорта РК. Как президент НОК я буду полностью курировать все вопросы развития спорта, в первую очередь бокса, поскольку здесь все вопросы мне понятны и известны», - сказал Тимур Кулибаев на конференции Казахстанской федерации бокса.

«Вместе с вами мы уже 10 лет работаем на благо развития нашего спорта. Думаю, результаты у нас неплохие: 2 олимпийских чемпиона, 11 чемпионов мира и Кубок Вэла Баркера. Самое главное – мы построили эффективную систему подготовки спортсменов высокого международного уровня», - добавил Т. Кулибаев.

В 2005 году Т. Кулибаев инициировал создание Казахстанской федерации бокса, которую сам же и возглавил. С тех пор он переизбирался на пост главы КФБ несколько раз.