+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -4 °С
USD 386.31 EUR 425.40
RUB 6.03 CNY 54.94
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Тимур Кулибаев: Пенсионные накопления могут стать источником «длинных» денег

29 Ноября 2019 13:25
Поделиться:
Тимур Кулибаев: Пенсионные накопления могут стать источником «длинных» денег

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Финансовые резервы в нотах Нацбанка и средства ЕНПФ могут стать источником «длинных» денег. Такое мнение высказал председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Кулибаев в ходе встречи с депутатами Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Реальная доходность ЕНПФ составила 2,5%
Смогут ли казахстанцы использовать пенсионные в своих целях – Премьер РК ответил на депзапрос Пенсионные накопления казахстанцев достигли 10,4 трлн тенге Бердибек Cапарбаев прокомментировал вопрос использования  пенсионных накоплений гражданами

«Практика дефолта крупных компаний показывает, что замещение рисков банков за счет ужесточения требований к залоговому имуществу не ведет к успеху. Наоборот, это приводит к сжатию кредитования. Сегодня порядка 3 трлн. тенге размещены в нотах Нацбанка под 9% годовых. Это почти четверть объема кредитования экономики. ЕНПФ управляет пенсионными средствами в размере 10,4 трлн тенге. Наибольшая часть инвестиций – 38%, приходится на государственные ценные бумаги, доля активов в облигациях квазигосорганизаций составляет 14%, на сентябрь 2019 года. Эффективность этих вложений вызывает вопросы. За время существования ЕНПФ 2013-2018 годы накопленная инвестиционная доходность составила 56,1% и оказалась ниже инфляции – накопленная инфляция – 56,5%. Мы убеждены, что финансовые резервы в нотах Нацбанка и средства ЕНПФ могут стать источником «длинных» денег. Они должны способствовать структурным преобразованиям в экономике, в том числе для финансирования реального сектора через механизмы ГЧП», – сказал Т.Кулибаев.

Руководитель НПП «Атамекен» также отметил, что есть мнение об отсутствии качественных проектов у бизнеса. Но реализация программы «экономики простых вещей» показывает обратное. За полгода желание участвовать в программе льготного кредитования изъявили более 1 800 предпринимателей. Уже одобрено 586 проектов на сумму 182 млрд. тенге. На рассмотрении находится еще 357 проектов на сумму 215 млрд. тенге.

В то же время, по словам Т.Кулибаева, ужесточение регулирования и надзора банков существенно затрудняет доступ к финансам. В настоящее время Нацбанк проводит внешнюю оценку банков. С этого года для участников финансового рынка действует риск-ориентированный надзор. Банки сейчас находятся под давлением усиленного регулирования и вынуждены придерживаться консервативного подхода при принятии кредитных решений. Для решения проблемных вопросов по обеспечению залогами, предлагается снижение пруденциальных нормативов и требований к залоговому обеспечению.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Мажилис, Экономика,
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив