Тимур Кулибаев: Пенсионные накопления могут стать источником «длинных» денег

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Финансовые резервы в нотах Нацбанка и средства ЕНПФ могут стать источником «длинных» денег. Такое мнение высказал председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Кулибаев в ходе встречи с депутатами Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Практика дефолта крупных компаний показывает, что замещение рисков банков за счет ужесточения требований к залоговому имуществу не ведет к успеху. Наоборот, это приводит к сжатию кредитования. Сегодня порядка 3 трлн. тенге размещены в нотах Нацбанка под 9% годовых. Это почти четверть объема кредитования экономики. ЕНПФ управляет пенсионными средствами в размере 10,4 трлн тенге. Наибольшая часть инвестиций – 38%, приходится на государственные ценные бумаги, доля активов в облигациях квазигосорганизаций составляет 14%, на сентябрь 2019 года. Эффективность этих вложений вызывает вопросы. За время существования ЕНПФ 2013-2018 годы накопленная инвестиционная доходность составила 56,1% и оказалась ниже инфляции – накопленная инфляция – 56,5%. Мы убеждены, что финансовые резервы в нотах Нацбанка и средства ЕНПФ могут стать источником «длинных» денег. Они должны способствовать структурным преобразованиям в экономике, в том числе для финансирования реального сектора через механизмы ГЧП», – сказал Т.Кулибаев.

Руководитель НПП «Атамекен» также отметил, что есть мнение об отсутствии качественных проектов у бизнеса. Но реализация программы «экономики простых вещей» показывает обратное. За полгода желание участвовать в программе льготного кредитования изъявили более 1 800 предпринимателей. Уже одобрено 586 проектов на сумму 182 млрд. тенге. На рассмотрении находится еще 357 проектов на сумму 215 млрд. тенге.

В то же время, по словам Т.Кулибаева, ужесточение регулирования и надзора банков существенно затрудняет доступ к финансам. В настоящее время Нацбанк проводит внешнюю оценку банков. С этого года для участников финансового рынка действует риск-ориентированный надзор. Банки сейчас находятся под давлением усиленного регулирования и вынуждены придерживаться консервативного подхода при принятии кредитных решений. Для решения проблемных вопросов по обеспечению залогами, предлагается снижение пруденциальных нормативов и требований к залоговому обеспечению.