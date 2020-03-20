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    Тимур Кулибаев и Кайрат Боранбаев выделяют 1 млрд тенге на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса

    20 Марта 2020, 15:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Тимур Кулибаев и Кайрат Боранбаев выделяют 1 млрд тенге на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайте НПП «Атамекен».

    Деньги будут распределены через акиматы городов Нур-Султан и Алматы. Оператором выступит благотворительный фонд Halyk.

    Тимур Кулибаев и Кайрат Боранбаев уже не первый раз выделяют средства на благотворительность. Напомним, предприниматели Тимур Кулибаев и Кайрат Боранбаев приехали в Арысь сразу после открытия города. Вместе с акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым они ознакомились с масштабом нанесенного ущерба, после чего приняли решение восстановить наиболее социально значимые объекты – школу и детский сад. На эти цели Тимур Кулибаев и Кайрат Боранбаев выделили 1 млрд тенге. Данную инициативу поддержал также благотворительный фонд Народного банка Halyk.

    фото: inbusiness.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Бизнес Благотворительность
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