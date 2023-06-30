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    Тимур Абильмажинов назначен руководителем аппарата Министерства просвещения РК

    30 Июня 2023, 19:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра просвещения РК Абильмажинов Тимур Темиргалиевич назначен руководителем аппарата Министерства просвещения Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Тимур Абильмажинов родился в 1984 году в Северо-Казахстанской области.

    Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Экономика», Евразийский гуманитарный институт по специальности «Юриспруденция», магистратуру Академии государственного управления при Президенте РК по специальности «Государственное и местное управление». Имеет ученую степень доктора философии (PhD).

    Трудовую деятельность начал в 2007 году специалистом по планированию в ТОО «Семизбай-U» АО «НАК «Казатомпром».

    В 2008-2009 гг. — эксперт департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

    В 2009-2014 гг. — референт, эксперт, консультант сектора контроля исполнения Общего отдела Администрации Президента РК.

    В 2014-2020 гг. — инспектор, заведующий сектором Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

    С ноября 2020 года и по настоящее время являлся государственным инспектором Администрации Президента РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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