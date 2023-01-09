Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.84 eur/kzt 496.2

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 68.18
Прогноз погоды
Астана-20-22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Тимофей Скатов вышел во второй круг квалификации Australian Open 2023

    9 Января 2023, 15:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В первом круге отборочной сетки казахстанец, занимающий в мировом рейтинге 144-ю строчку Тимофей Скатов, обыграл американца Николаса Морено де Альборан (215 АТР) – 6:3, 6:4. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    «За выход в финал квалификации Скатов поспорит с чилийцем Николасом Харри. Примечательно, что 4-5 февраля в городе Ла-Серена сборной Казахстана предстоит сыграть в гостях именно против Чили в квалификации «Кубка Дэвиса» и, возможно, мы увидим там как раз-таки противостояние Тимофея и Николаса, но уже на грунтовом покрытии», - отметили в федерации.

    Другой казахстанец Михаил Кукушкин начнет свой путь в квалификации с игры против австралийца Джеймса Дакворта.

    Фото: ktf.kz
    Спорт Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    «Астана» одержала победу в матче Единой лиги ВТБ
    Юлия Путинцева пробилась в третий круг турнира в Австралии
    Теннисист Бейбит Жукаев  проиграл на турнире в Таиланде
    Три казахстанских биатлониста выступят в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира
    Популярное
    1 Казахстанский певец Ержан Максим выиграл Гран-при мирового конкурса
    2 Какие сферы больше всего коррумпированы в Акмолинской области
    3 Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение
    4 Стали известны данные о погибших в квартире 16-этажного дома в Караганде
    5 Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде
    Новости партнеров