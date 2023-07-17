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    Тимофей Скатов  вышел в финал квалификации турнира в Бастаде

    17 Июля 2023, 20:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов сыграл полуфинальный матч квалификации на турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в шведском Бастаде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Во встрече со своим соотечественником Денисом Евсеевым Скатов в двух сетах одержал победу с общим счетом 6:1, 6:3. Матч продлился один час и 14 минут.

    Во время игры Тимофей исполнил одну подачу навылет и допустил три двойные ошибки, кроме того он выиграл восемь очков и три гейма подряд.

    В финальной игре квалификации 22-летний Скатов встретится с боливийским теннисистом Уго Дельеном. Их матч состоится 17-го июля в 17:30 по времени Астаны.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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