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    Тимофей Скатов успешно стартовал на «Ролан Гаррос»

    24 Мая 2023, 07:13

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов (147-я ракетка мира) провел дебютный матч квалификации Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В игре с канадским теннисистом Габриэлем Диалло (146-я ракетка мира) казахстанец одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 7:6. Матч продлился один час и 52 минуты.

    Во время игры Скатов не исполнил ни одну подачу навылет и совершил три двойные ошибки, а также выиграл девять очков и девять геймов подряд.

    22-летний Скатов является второй ракеткой страны в мировом рейтинге после Александра Бублика (48-я позиция АТР).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис
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