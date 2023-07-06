Тимофей Скатов сыграет с представителем Ливана в Карлсруэ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (138-е место в рейтинге ATP) узнал своего следующего соперника на турнире в Карлсруэ (Германия), МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинале Скатов встретится с представителем Ливана Хади Хабибом (440-е место). Матч состоится в пятницу, 7 июля.

Тимофей Скатов стартовал на «челленджере» в Карлсруэ с победы над люксембуржцем Крисом Родешем (748-е место) — 6:4, 3:6, 6:2, а затем выиграл у украинца Виталия Сачко (190-е место) — 3:6, 7:6, 7:6. Призовой фонд турнира в Карлсруэ составляет 73 000 евро. Победитель заработает 9 880 евро, а также получит 75 рейтинговых очков.