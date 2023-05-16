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    Тимофей Скатов снялся с матча по неизвестной причине на турнире во Франции

    16 Мая 2023, 21:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов не принял участия в первом матче турнира серии «Челленджер» во французском «Бордо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    22-летний Скатов должен был сыграть против французского теннисиста Матиаса Бурка (392-ая ракетка мира) в 14:00 по времени Астаны 16-го мая, но встреча была отменена из-за того, что Тимофей отзаявился с матча по неизвестной причине. Вместо казахстанца Бурк сыграл с соотечественником Кирианом Жаке и потерпел поражение в двух сетах.

    Скатов занимает 144-ю позицию рейтинга АТР (теннисистов-профессионалов), что является вторым результатом в стране после Александра Бублика (49-ая позиция).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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