РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:42, 23 Август 2023 | GMT +6

    Тимофей Скатов прошел в полуфинал квалификации US Open

    None
    Фото: ktf.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов с победы стартовал в розыгрыше квалификации Открытого чемпионата США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первом матче 128-я ракетка мира Скатов встретился с японцем Каити Утидой, занимающим 240-е место в рейтинге ATP, и добился победы в двух сетах — 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. В следующем круге Тимофею предстоит сыграть против итальянского спортсмена Рауля Бранкаччио (№ 169 ATP).

    Ранее победу в первом круге квалификации US Open одержал другой представитель Казахстана Михаил Кукушкин.


    Теги:
    Спорт Теннис для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:57
    Вместо банка - универсальный магазин: история здания в центре Петропавловска
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!