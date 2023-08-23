Тимофей Скатов прошел в полуфинал квалификации US Open

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов с победы стартовал в розыгрыше квалификации Открытого чемпионата США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом матче 128-я ракетка мира Скатов встретился с японцем Каити Утидой, занимающим 240-е место в рейтинге ATP, и добился победы в двух сетах — 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. В следующем круге Тимофею предстоит сыграть против итальянского спортсмена Рауля Бранкаччио (№ 169 ATP).

Ранее победу в первом круге квалификации US Open одержал другой представитель Казахстана Михаил Кукушкин.