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    Тимофей Скатов проиграл на старте турнира в Мадриде

    11 Апреля 2023, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов (141-я ракетка мира) провел первый матч турнира одиночного разряда в Мадриде и уступил сопернику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В игре с местным теннисистом Алехандро Моро Каниасом (290-я ракетка мира) казахстанец потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 3:6, 3:6. Матч продлился один час и 48 минут.

    Во время игры Тимофей Скатов не исполнил ни одну подачу навылет и совершил четыре двойные ошибки, а также выиграл пять очков и два гейма подряд.

    22-летний Тимофей Скатов на данный момент является второй ракеткой Казахстана в мировом рейтинге после Александра Бублика (53-я позиция АТР).

    Ранее Тимофей Скатов победил в первом раунде квалификации турнира в португальском Эшториле, обыграв Адриана Андреева из Болгарии (197 место в рейтинге).

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Теннис
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