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    Тимофей Скатов обыграл теннисиста из Украины на турнире в Германии

    6 Июля 2023, 07:38

    КАРЛСРУЭ. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов (138-я ракетка мира) провел матч второго круга на турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в немецком Карлсруэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Во встрече с украинским теннисистом Виталием Сачко (190-я ракетка мира) казахстанец одержал победу в трех сетах с общим счетом 3:6, 7:6 (10:8), 7:6 (9:7). Матч продлился три часа и 39 минут.

    Во время игры Тимофей исполнил две подачи навылет и совершил четыре двойные ошибки, а также выиграл пять очков и тригейма подряд.

    22-летний Скатов на данный момент является второй ракеткой Казахстана в мировом рейтинге вслед за Александром Бубликом (26-я позиция АТР).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис
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