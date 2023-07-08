Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Тимофей Скатов не сумел выйти в финал турнира в Карлсруэ

    8 Июля 2023, 21:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (138-я ракетка мира) провел полуфинальный матч на турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в немецком Карлсруэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Во встрече с чилийским теннисистом Алехандро Табило (145-я ракетка мира) Скатов потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 4:6, 1:6. Матч продлился один час и 38 минут.

    Во время игры казахстанец исполнил одну подачу навылет и совершил четыре двойные ошибки, а также выиграл пять очков и один гейм подряд.

    22-летний Скатов на данный момент является второй ракеткой Казахстана в мировом рейтинге вслед за Александром Бубликом (26-я позиция АТР).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Чемпион WBO из Казахстана Султан Заурбек нокаутировал соперника в Шотландии
    Стало известно время начала первых матчей казахстанских клубов во втором раунде еврокубков
    Александр Недовесов вышел в финал АТР 250 в Швеции
    Казахстан занял третье место на молодежном ЧА по вольной борьбе
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице