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    Тимофей Скатов не смог выйти в финал квалификации в Риме

    9 Мая 2023, 05:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов (144-я ракетка мира) провел полуфинальный матч квалификации турнира одиночного разряда в Риме (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В игре с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном (135-я ракетка мира) казахстанец потерпел поражение в трех сетах с общим счетом 0:6, 6:2, 5:7. Матч продлился два часа и 16 минут.

    Во время игры Скатов не исполнил ни одну подачу навылет и совершил пять двойных ошибок, а также выиграл семь очков и четыре гейма подряд.

    22-летний Скатов на данный момент является второй ракеткой Казахстана в мировом рейтинге после Александра Бублика (49-я позиция АТР).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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