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    Тимофей Скатов не смог пробиться во второй круг квалификации «Уимблдона»

    27 Июня 2023, 19:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов (138 АТР) не смог пробиться во второй круг квалификации «Уимблдона». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

    На старте Тимофей встретился с представителем Бельгии Киммером Коппеянсом (187 АТР). Матч выдался напряженным. Первый сет взял казахстанец, во втором сильнее оказался соперник. Третья партия получился самым драматичной, где победу вырвал Коппеянс. Общий счет противостояния - 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (13:11) в пользу представителя Бельгии. В третьем сете Тимофей вел со счетом 4:2 и подавал, но не смог удержать свое преимущество.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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