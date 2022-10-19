Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Тиктокеров и блогеров привлекут к профилактике бытового насилия в Казахстане

    19 Октября 2022, 19:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК разрабатывают ряд предложений по профилактике семейно-бытового насилия. В ведомстве предлагают сделать акцент на создании коротких, содержательных роликов, где будут раскрыты различные ситуации в семье и пути их решения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас молодежь активно впитывает в себя стереотипы поведения из Instagram и YouTube. Наше общество остро нуждается в повышении эффективности работы институтов СМИ. Можно привлечь медийных фигур, активистов, тиктокеров, блогеров для создания модных направлений. Можно сделать акцент на производстве коротких, содержательных и приковывающих к себе внимание роликов о различных ситуациях в семье и путей их решения», - сказал заместитель председателя Комитета административной полиции Ренат Зулхаиров на форуме, посвященном проблемам профилактики бытового насилия.

    Спикер отметил, что полицией принимается целый комплекс мер профилактики от профилактических до привлечения к уголовной ответственности.

    «Однако, как показывает статистика, ситуация коренным образом не меняется. В свою очередь применение силовых мер профилактики служит причиной роста разводов, увеличения тюремного населения, а также социального негодования. Для эффективной борьбы с бытовым насилием необходимо выстроить комплексный подход с подключением различных социальных служб, учреждений по защите детей, медицинских работников, неправительственных организаций и других субъектов профилактики. Международный опыт свидетельствует, что необходимо проведение реабилитационной и психокоррекционной работы. При этом, коррекцию необходимо проводить не только с жертвами насилия, но и с правонарушителями. Соответственно, следует акцентировать внимание на подготовку соответствующих специалистов и пошаговую регламентации психокоррекционных курсов», - добавил Ренат Зулхаиров.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Борьба с преступностью МВД РК Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Касым-Жомарт Токаев: Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане