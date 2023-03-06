TikTok обеспечит достоверность контента о парламентских выборах в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, назначенных на 19 марта 2023 года, платформа представляет функционал в приложении, позволяющий пользователям проверять и получать достоверную информацию о выборах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу платформы TikTok.

Чтобы обеспечить доступность страницы о выборах, TikTok маркирует видеоролики, связанные с парламентскими выборами 2023 в Казахстане. Эти лейблы будут вести пользователей на информационную страницу о выборах, ведущую на официальный ресурс ЦИК РК.

Страницы результатов по поисковым запросам, связанных с выборами, будут сопровождаться специальными напоминаниями для пользователей TikTok о необходимости следовать Правилам сообщества, изучать авторитетные и надежные источники информации и жаловаться на контент, потенциально нарушающий политику TikTok.

Также платформа предоставляет пользователям возможность жаловаться на контент, вводящий в заблуждение, в том числе связанный с выборами. Такие сообщения направляются службе TikTok, которая изучает их на соответствие нашим правилам. Чтобы пожаловаться на предположительно недостоверный контент, нужно нажать на иконку в виде стрелки справа от видеоролика, выбрать «Пожаловаться» и указать причину жалобы.

«В период выборов TikTok будет удалять контент, содержащий, например, ложные сообщения об изменении даты выборов, материалы, нацеленные на запугивание избирателей или на вмешательство в процедуру голосования и другой недостоверный контент. Аккаунты пользователей, неоднократно нарушивших правила, могут быть заблокированы. К таким аккаунтам могут относиться учетные записи, в которых было замечено распространение ложной информации о выборах или разжигание ненависти. Также TikTok может ограничить возможность проведения прямых эфиров в TikTok для пользователей, нарушающих Правила», - говорится в сообщении компании.



