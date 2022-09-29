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    TikTok намерен открыть свое представительство в Казахстане

    29 Сентября 2022, 20:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный сервис для создания видео TikTok намерен развивать свой бизнес в Казахстане. Об этом в интервью программы «Акорда.Live» рассказал вице-президент TikTok Тео Бертрам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вице-президент TikTok Тео Бертрам прибыл в столицу Казахстана специально для участия в форуме Digital Bridge.

    «Я думаю, что важной темой является будущее Казахстана. Были действительно вдохновляющие и впечатляющие обсуждения о возможности роста цифровой экономики в стране», - сказал Тео Бертрам ведущему программы Ануару Карбозову.

    Он ответил на вопрос, планируется ли открытие представительства компании в Казахстане.

    «Да, сегодня мы утром объявили, что будем развивать свой бизнес здесь. И это включает в себя открытие офиса, что мы с удовольствием будем делать. Казахстан - не только регион роста с точки зрения творчества и предпринимательства казахстанцев. Мы также видим страну в качестве регионального хаба», - заявил вице-президент компании.

    По его словам, положительным моментом является то, что Президент Казахстана поддерживает развитие цифровых технологий.

    «Я считаю, что Казахстан находится в правильном положении. Я встретил здесь множество блогеров и создателей контента, которые невероятно креативны. Все они хотят охватить аудиторию не только в Казахстане, но и во всем мире. Вот и поэтому TikTok может помочь им в этом», - считает он.

    Также Тео Бертрам проинформировал, что он находится впервые в Астане.

    «С Президентом мы говорили о возможностях для роста и как TikTok может предоставить платформу для создателей контента. С моей точки зрения, для таких компаний как мы, это очень хорошо, что Правительство действительно сфокусировано на том, как можно создавать положительное цифровое будущее. Очень рад быть здесь», - подчеркнул Тео Бертрам.

    Ранее сообщалось, что Глава государства посетил ежегодный международный технологический форум «Digital Bridge 2022».

    C полным текстом выступления Касым-Жомарта Токаева на форуме Digital Bridge можно ознакомиться здесь .

    Кадр из видео

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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