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    THE: высокая оценка менеджмента КазНУ

    29 Июня 2020, 12:57

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По итогам исследования всемирно известного агентства «Times Higher Education» (THE) Казахский национальный университет имени аль-Фараби вошел в топ-10 лидеров вузов Азии с лучшим менеджментом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу университета.

    Ведущий казахстанский университет был отмечен в рейтинге «THE Asia Award-2020» в номинации лучшая команда в лидерстве и управлении «Outstanding Leadership and Management Team». Подтвердив свою высокую конкурентоспособность и эффективность управления, КазНУ единственный из вузов стран постсоветского пространства вошел в десятку лучших среди более 10 тысяч ведущих университетов континента.

    Внедрение процессного менеджмента, управления, ориентированного на результат, рейтинговой системы оценки деятельности, автоматизация всех бизнес-процессов, создание современной цифровой инфраструктуры c использованием Smart-технологий и Big Data, а также информационной интеллектуально-аналитической системы стали залогом успешного и динамичного продвижения КазНУ во многих мировых рейтингах, в которых он занимает лидирующие позиции. В настоящее время передовой опыт КазНУ изучается и перенимается зарубежными вузами, а компания Майкрософт признала цифровую модель развития университета как одну из лучших практик.

    Следует отметить, что в этом году в Дели на всемирном саммите INBUSHERA-2020 ректор КазНУ академик Галым Мутанов был удостоен международной премии «Amity Global Academic Excellence Awards», которая вручается лидерам, новаторам и видным ученым в области науки, менеджмента и предпринимательства глобального уровня.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Образование Вузы
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