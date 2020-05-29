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    The Ring отдал Головкину первое место в рейтинге лучших средневесов мира

    29 Мая 2020, 08:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров-средневесов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Чемпионом в среднем весе — он вынесен отдельно — The Ring считает мексиканского боксера Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО).

    Напомним, «Канело» владеет титулом WBA Super, а также является «франчайзинговым» чемпионом WBC. На первом месте в обычном рейтинге — казахстанец Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО), который является чемпионом IBF и IBO. На второй позиции — обладатель пояса WBO, американский боксер Деметриус Андраде (29-0, 18 КО). ТОП-3 замыкает еще один боксер из США, чемпион WBC Джермалл Чарло (30-0, 22 КО).


    ТОП-10 боксеров-средневесов по версии The Ring:
    Чемпион — Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО)
    1. Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО)
    2. Деметриус Андраде (29-0, 18 КО)
    3. Джермалл Чарло (30-0, 22 КО)
    4. Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО)
    5. Риота Мурата (16-2, 13 КО)
    6. Камил Шеремета (21-0, 5 КО)
    7. Крис Юбэнк-младший (29-2, 22 КО)
    8. Мацей Сулецки (28-2, 11 КО)
    9. Роб Брант (25-2, 17 КО)
    10. Лиам Уильямс (22-2-1, 17 КО).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин
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