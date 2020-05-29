The Ring отдал Головкину первое место в рейтинге лучших средневесов мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров-средневесов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Чемпионом в среднем весе — он вынесен отдельно — The Ring считает мексиканского боксера Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО).

Напомним, «Канело» владеет титулом WBA Super, а также является «франчайзинговым» чемпионом WBC. На первом месте в обычном рейтинге — казахстанец Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО), который является чемпионом IBF и IBO. На второй позиции — обладатель пояса WBO, американский боксер Деметриус Андраде (29-0, 18 КО). ТОП-3 замыкает еще один боксер из США, чемпион WBC Джермалл Чарло (30-0, 22 КО).

Чемпион — Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО)1. Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО)2. Деметриус Андраде (29-0, 18 КО)3. Джермалл Чарло (30-0, 22 КО)4. Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО)5. Риота Мурата (16-2, 13 КО)6. Камил Шеремета (21-0, 5 КО)7. Крис Юбэнк-младший (29-2, 22 КО)8. Мацей Сулецки (28-2, 11 КО)9. Роб Брант (25-2, 17 КО)10. Лиам Уильямс (22-2-1, 17 КО).







