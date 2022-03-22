The Ring анонсировал следующий бой Головкина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главред журнала The Ring Дуглас Фишер ожидает от казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) и японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО) зрелищного боя. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Тренер чемпионов мира удивил прогнозом на бой Головкин — Мурата

«Я с нетерпением жду захваты

Бой Головкин — Мурата состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония), а на кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO.

