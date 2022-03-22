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    The Ring анонсировал следующий бой Головкина

    22 Марта 2022, 22:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главред журнала The Ring Дуглас Фишер ожидает от казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) и японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО) зрелищного боя. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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    Бой Головкин — Мурата состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония), а на кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин Бокс
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