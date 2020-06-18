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Тесты Президента на коронавирус показали отрицательные результаты

18 Июня 2020 15:08
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Тесты Президента на коронавирус показали отрицательные результаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

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«В ответ на обращения граждан с вопросами о состоянии здоровья Главы государства сообщаю, что Касым-Жомарт Токаев чувствует себя хорошо, - пишет Берик Уали. - В последнее время в связи с обострением эпидемиологической обстановки он регулярно, в ежедневном режиме сдает тесты на коронавирус. Все тесты показали отрицательные результаты».

Как сообщил Берик Уали, Глава государства продолжает находиться на рабочем месте, он трудится в соответствии с графиком, проводит онлайн-встречи с руководителями государственных органов, ведомств, общественных организаций.
Президент Казахстана через твит пожелал Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву скорейшего выздоровления, выразил уверенность в том, что Первый Президент с присущим ему сильным духом успешно преодолеет это испытание.

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#Президент Казахстана   #Здравоохранение   #Коронавирус  
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