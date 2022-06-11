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    Тесты на коронавирус отменили для въезда в США

    11 Июня 2022, 22:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В США с воскресенья больше не будут требовать от авиапассажиров отрицательный тест на COVID-19 перед въездом в страну, так же как в Канаде, Великобритании и многих других странах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

    Власти США заявили, что отменяют тесты из-за огромного прогресса, достигнутого страной в борьбе с вирусом. Кроме того, на отмене настаивала туристическая индустрия, так как необходимость делать тесты перед прилетом пугала путешественников, которые боялись застрять за границей.

    Тесты отменяют с воскресенья, 12 июня.

    Национальные центры по контролю и профилактике заболеваний пересмотрят эту политику через 90 дней. Власти заявили, что без колебаний восстановят тестирование, если в стране обнаружат новые штаммы коронавируса.

    В январе 2021 года США ввели правила, требующие от авиапассажиров иметь отрицательный результат в течение трех дней перед полетом или предоставить доказательства недавнего выздоровления от вируса.

    Президент США Джо Байден в декабре 2021 года ужесточил правила - отрицательный тест нужно было сдать не позднее, чем за 24 часа до полета, поскольку число заражений выросло из-за варианта «омикрон». Б ольшинство иностранцев, которые хотят въехать в страну, по-прежнему должны быть вакцинированы.

    Число заражений в США резко упало с января 2022 года, хотя в последние недели цифры снова начали расти. Смертность остается намного ниже, чем в разгар пандемии.

    Ранее сообщалось, что смертность из-за коронавируса в мире опустилась до значения весны 2020 года.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туризм Здравоохранение США Коронавирус в мире Мировые новости
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